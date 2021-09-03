"Пристойний розрив": скільки в Україні заробляють чоловіки і жінки

Українські жінки заробляють на 17,4% менше чоловіків.
В Україні у другому кварталі 2021 року середньомісячна зарплата у жінок становила 12 553 гривень. Це 82,6% від зарплати чоловіків (15 189 гривень).
Такі дані оприлюднила Державна служба статистики України.
Також у Держстаті наголошують, що жінки почали заробляти більше по відношенню до чоловіків. За даними попередніх кварталів поточного та 2020 року:
- у I кварталі 2021 року середня зарплата жінок становила 11 670 гривень або 82,2% від зарплати чоловіків (14 091 грн);
- у IV кварталі 2020 року середня зарплата жінок становила 11 558 гривень або 81,4% від зарплати чоловіків (14 203 грн);
- у III кварталі 2020 року середня зарплата жінок становила 10 409 гривень або 78,0% від зарплати чоловіків (13 338 грн);
- у II кварталі 2020 року середня зарплата жінок становила 9 740 гривень або 80,1% від зарплати чоловіків (12 159 грн).
Нагадаємо, у липні поточного року середньомісячна заробітна плата у Києві склала 20 956 грн. Цей показник на 46,1% перевищує середньоукраїнський – 14 345 грн. Також стало відомо, що Кабінет міністрів України запровадив зміни у розрахунку середньої заробітної плати. Тепер враховуватимуть премії та інші стимулювальні виплати, зокрема за місяць.
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