Ринкова капіталізація Apple сягнула трьох трильйонів доларів

Акція компанії коштує близько п'яти тисяч гривень.

За останні чотири роки ринкова капіталізація компанії Apple зросла втричі і 3 січня сягнула 3 трлн доларів. Це перший подібний показник у США. Ціна акції Apple досягла 182,86 долара (близько 5 тис. грн).

"Цей етап переважно символічний, але він показує, що інвестори залишаються оптимістичними щодо акцій Apple та її здатності рости. У четвертому кварталі Apple продемонструвала щорічне зростання всіх категорій продуктів, при цьому виручка зросла на 29% порівняно з минулим роком", - пише CNBC.

Капіталізація американських технологічних гігантів:

Apple – 3 трлн доларів.

Microsoft - 2,5 трлн доларів.

Google - 2 трлн доларів.

Amazon - 1,75 трлн доларів.

Драйвером продажів компанії Apple залишається iPhone. Водночас сервісний бізнес Apple зріс на 25,6% порівняно з минулим роком і приніс понад 18 млрд доларів доходу протягом кварталу. Тож аналітики бачать багато можливостей для роботи.

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Експертка ринку Кеті Хаберті з Morgan Stanley у грудні спрогнозувала, що акції Apple здорожчають від 164 до 200 доларів, зокрема й завдяки новим продуктам компанії, що пов'язані з віртуальною реальністю, гарнітурою доповненої реальності тощо.

Повідомляється, що останнім часом чимало інвесторів вкладають свої гроші в Apple – завдяки стабільності компанії та її зростанню.

Apple стала першою публічною компанією США, яка досягла ринкової капіталізації в 1 трлн доларів під час внутрішньоденної торгівлі 2 серпня 2018 року. Її оцінка досягла 2 трлн доларів трохи більше ніж через два роки, 19 серпня 2020-го.

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