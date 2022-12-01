Що з доларом і євро: курс валют на 1 грудня в обмінниках

Курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 1 грудня, залишився на рівні попереднього дня - 40,40 грн/дол., щодо євро курс гривні також залишився на рівні попереднього дня - 41,40 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,90 грн за дол., євро – 40,50 грн за євро.

Днем раніше, 30 листопада, курс гривні до долара в обмінниках становив 40,40 грн/дол., євро коштував 41,40 грн/євро.

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Варто зазначити, що у грудні директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько прогнозує можливий дефіцит готівки. Втім, за її словами, яким буде курс долара наступного місяця, спрогнозувати важко.

Нагадаємо, що Нацбанк від 21 липня цього року зафіксував офіційний курс долара на рівні 36,57 грн/дол. Водночас голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев заявив, що такий фіксований курс долара в Україні навряд чи зміниться до кінця цього року. Підстав для здешевшання гривні, за його словами, наразі немає.

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