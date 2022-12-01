РФ під час дорозвідки цілей для ракетних ударів вивчає, що пишуть українці у соцмережах - Ігнат

Російські військові під час дорозвідки цілей для своїх ракетних ударів по Україні активно моніторять українські соцмережі.

Про це 1 грудня в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат та наголосив про важливість інформаційної гігієни.

"Вони комплексно підходять до цієї справи, у них є серйозна армія моніторників, яка постійно вивчає передусім те, що пишуть українці у своїх соцмережах. Тому завжди інформаційна гігієна в різних її проявах повинна бути у нас, тому що дійсно ворог читає коментарі, дивиться Telegram-канали різних діячів і пересічних громадян. Також ворог має космічну розвідку, ворог проводить розвідку із застосуванням БПЛА. Ну і безумовно це агентура, яка є в Україні", - наголосив він.

Варто зазначити, що раніше Юрій Ігнат говорив, що новий масований ракетний удар Росії може бути в будь-який момент. Цілі країни-агресорки в Україні незмінні - це об'єкти енергетичної інфраструктури.

Аналітики американського Інституту вивчення війни припускають, що російські окупанти готуються завдати нових ракетних ударів по Україні найближчим часом. Тим часом супутникові знімки Maxar зафіксували скупчення стратегічних бомбардувальників РФ на аеродромі Енгельс-2, звідки росіяни вже неодноразово випускали ракети по Україні.

Нагадаємо, що 23 листопада Росія здійснили черговий масований ракетний обстріл. Загалом ворогом було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. Інші, на жаль, потрапили у будинки, ТЕЦ, ТЕС та електропідстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

Внаслідок атаки Київ та низка інших населених пунктів майже на дві доби залишилися без світла, також не було води, опалення та зв'язку.

Через пошкодження енергетичних об'єктів виник дефіцит електроенергії через який в Україні діють аварійні та екстрені відключення світла.

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