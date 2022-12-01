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Что с долларом и евро: курс валют на 1 декабря в обменниках

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
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Что с долларом и евро: курс валют на 1 декабря в обменниках

Фото: Associated Press

Курс гривны в столичных обменниках остался на уровне 40,40 грн/долл.

Курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 1 декабря, остался на уровне предыдущего дня – 40,40 грн/долл., по отношению к евро курс гривны также остался на уровне предыдущего дня – 41,40 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,90 грн/долл., евро – 40,50 грн/евро.

Днем ранее, 30 ноября, курс гривны к доллару в обменниках составлял 40,40 грн/долл., евро стоил 41,40 грн/евро.

Стоит отметить, что в декабре директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько прогнозирует возможный дефицит наличных денег. Впрочем, по ее словам, каким будет курс доллара в следующем месяце, спрогнозировать сложно.

Напомним, что Нацбанк с 21 июля этого года зафиксировал официальный курс доллара на уровне 36,57 грн/долл. В то же время глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев заявил, что такой фиксированный курс доллара в Украине вряд ли изменится до конца этого года. Оснований для удешевления гривны, по его словам, на данный момент нет.

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Дата публикации
Просмотры
900
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