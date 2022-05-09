Шмигаль розповів, чи здорожчає ще пальне в Україні

В Україні зараз виник дефіцит нафтопродуктів, прем'єр-міністр розповів, як вирішується це питання, та на які ціни варто очікувати на АЗС.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що до України продовжують завозити бензин і дизельне пальне. Країна має стратегію щодо вирішення проблеми.

​​Про це прем'єр повідомив у інтерв'ю РБК-Україна.

"Але зараз у нас залишився лише західний кордон, і логістика дуже ускладнилася. Фактично немає Кременчуцького НПЗ, який брав на себе центральну і східну Україну в логістичному забезпеченні", - зазначив він.

Денис Шмигаль сказав, що на ринку пального залишиться держрегулювання.

"Так, поки що ми лишаємо контроль для того, щоб унеможливити якісь змови і зловживання, заробляння на війні. У нас немає держрегулювання, у нас є регулювання націнки, і ми контролюємо формулу, тобто ми контролюємо націнку на собівартість, щоб не було зловживання від постачальників", - підкреслив очільник уряду.

Прем'єр також підкреслив, що логістика дуже змінилася, ускладнилася і здорожчала. Фактично зараз основний центр ввезення пального до України сформувалося на західному кордоні, куди нафтопродукти потрапляють з європейських портів, фактично забезпечуючи всю територію України.

За його словами, це, звичайно, може призвести до здорожчання для споживачів.

"Зараз ми ведемо перемовини, формула визначення максимальної торгової націнки для трейдерів лишається, ми дуже уважно дивимося, скільки коштує доставка. Декілька гривень може бути різниця у ціні, але дефіцит буде перекриватися", - повідомив Шмигаль.

Руйнування Кременчуцького НПЗ, а також всіх баз, де був відповідний запас пального, призвело до переривання логістичного ланцюжка, відповідно, до одно-двотижневого дефіциту.

"Зараз ми його надолужуємо, працює Міністерство економіки, особливо перша віце-прем'єрка Юлія Свириденко працює зі всіма мережами, оптовими постачальниками, веземо достатню кількість пального в Україну, дивимося за пріоритетами, куди підвозити, щоб прибрати ці точки, де зараз найбільша напруга. Думаю, що найближчим часом, як і обіцяло Міністерство економіки, ситуація виправиться", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, в Україні близько 17% підприємств повністю припинили свою діяльність через війну.

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