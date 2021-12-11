Світовий банк виділив Україні 150 млн доларів на боротьбу з COVID

120 млн доларів додаткового фінансування допоможуть уряду України закупити 16,5 млн доз вакцин.

Світовий банк схвалив виділення Україні 150 млн доларів. Кошти будуть направлені на допомогу у боротьбі з пандемією коронавірусу COVID-19.

Про це повідомила напередодні пресслужба банку.

"Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила додаткове фінансування у розмірі 150 мільйонів доларів США для проекту Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинацію в Україні. Ці кошти допоможуть запобігати, виявляти та реагувати на загрози, спричинені пандемією COVID-19, а також зміцнити систему охорони здоров'я України", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що 120 млн доларів додаткового фінансування допоможуть уряду України закупити 16,5 млн доз вакцин, яких достатньо для вакцинації близько 20% населення. Ця закупівля також дозволить 10 млн осіб з пріоритетних груп населення отримати повну вакцинацію проти COVID-19

Інші 30 млн доларів будуть спрямовані на фінансування інших аспектів розгортання компанії з вакцинації: інформаційні технології, комунікація з громадськістю, посилення можливості, а також закупівля обладнання для забезпечення холодового ланцюга та управління відходами.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Світовий банк надасть Україні 2,5 млрд гривень ($90 млн) для розгортання додаткових можливостей у боротьбі з пандемією коронавірусу. Це передбаченого угодою про початок в Україні проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні", яку 18 травня уклав МОЗ та Міжнародний банк реконструкції та розвитку.

2,5 млрд гривень ($90 млн) для розгортання додаткових можливостей у боротьбі з пандемією коронавірусу. Це передбаченого угодою про початок в Україні проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні", яку 18 травня уклав МОЗ та Міжнародний банк реконструкції та розвитку. У червні уряд України та Світовий банк уклали угоду на суму 350 млн доларів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що кошти будуть спрямовані на розвиток економіки в період пандемії, соціальну підтримку вразливих верств населення й на посилення державних інституцій.

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