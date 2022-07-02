У Кременчуці збільшили виплати родинам загиблих у ТЦ "Амстор"

У Кременчуці збільшили виплати родинам загиблих у ТЦ "Амстор"

Депутати міськради вирішили збільшити виплату родинам загиблим.

Кременчуцька громада виплатить по 100 тисяч гривень сім'ям загиблих унаслідок ракетного удару Росії по торговельному центру "Амстор" 27 червня.

Про це повідомив мер міста Віталій Малецький.

"Збільшуємо у два рази допомогу сім’ям загиблих у ТЦ Амстор. Разом з депутатами міської ради прийняли рішення про збільшення виплати від усієї кременчуцької громади з 50 000 до 100 000 грн кожній сім’ї загиблого у цій страшній трагедії. Також виділили кошти на оплату поховань усіх загиблих", - зазначив він.

27 червня російські окупанти вдарили ракетами по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці Полтавської області. У приміщенні перебувала понад тисяча цивільних.

Нагадаємо, ДСНС повідомила актуальну інформацію щодо розбирання завалів "Амстора".

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