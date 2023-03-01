У Москві висунули умову подовження зернової угоди

У Кремлі заявляють про врахування її інтересів.
У Російській Федерації висунули умову на подовження зернової ініціативи. Мовляв, Москва погодиться на це лише за умови врахування її власних інтересів.
Про це заявили у пресслужбі російського МЗС.
У повідомленні відомства наголошується, що міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров та глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу зустрілися 1 березня. Зокрема, сторони обговорили перспективи реалізації зернової ініціативи.
Так, Лавров наголошує, мовляв, продовження "пакетної" угоди щодо зерна можливе лише, коли будуть враховані інтереси російських виробників сільгосппродукції та добрив у плані безперешкодного доступу на світові ринки.
Нагадаємо, у лютому в Москві заговорили про "недоцільність" продовження "зернової угоди" через санкції. Заступник голови МЗС РФ Сергій Вершинін заявив про її "недоцільність", якщо з Москви не буде знято санкції, які мають вплив на сільськогосподарський експорт.
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