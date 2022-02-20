У Росії вночі стався збій у роботі онлайн-сервісів Сбербанка

Зафіксовано понад тисячу звітів про збої.
У Росії користувачі зіштовхнулися зі збоями у роботі онлайн-сервісів Сбербанка
Про це пише "Інтерфакс".
За даними сервісу Downdetector, у неділю Росії спостерігаються збої у роботі онлайн-сервісів Сбербанка.
До третьої ночі за московським часом сервісом зафіксовано понад тисячу звітів про збої.
57% з тих, що повідомили про проблеми, відзначають неполадки в роботі онлайн-банкінгу, 24% — при переказі коштів, у 18% є проблеми з доступом до додатка.
Більшість скарг зафіксовано з Москви, Калінінграда, Санкт-Петербурга та Краснодарського краю.
Як повідомлялося, 4 жовтня 2021 року у світі стався масштабний збій у роботі популярних інтернет-ресурсів. Найсерйозніші проблеми виникли на платформі Facebook. Йшлося також про сервіси WhatsApp, Messenger та Instagram.
Збій тривав близько семи годин. Це найтриваліший період простою для Facebook з 2008 року, коли через помилку соцмережі відключили приблизно на день, через що постраждали близько 80 мільйонів користувачів. У Downdetector його назвали одним з наймасштабніших за тривалістю та кількістю скарг.
Причиною збою в роботі соціальної мережі Facebook стало невдале внесення змін до конфігурації.
6 жовтня користувачі знову почали скаржитися на перебої у роботі Facebook та Instagram, а 8 жовтня у компанії Цукерберг підтвердили черговий масштабний збій "програм та продуктів".