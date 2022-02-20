В России ночью произошел сбой в работе онлайн-сервисов Сбербанка

Зафиксировано более тысячи отчетов о сбоях.

В России пользователи столкнулись со сбоями в работе онлайн-сервисов Сбербанка.

Об этом пишет "Интерфакс".

Согласно данным сервиса Downdetector, в воскресенье России наблюдаются сбои в работе онлайн-сервисов Сбербанка.

К трем ночи по московскому времени сервисом зафиксировано более тысячи отчетов о сбоях.

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57% из сообщивших о проблемах отмечают неполадки в работе онлайн-банкинга, 24% - при переводе средств, у 18% имеются проблемы с доступом в приложение.

Большинство жалоб зафиксировано из Москвы, Калининграда, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

Как сообщалось, 4 октября 2021 года в мире произошел масштабный сбой в работе популярных интернет-ресурсов. Самые серьезные проблемы возникли на платформе Facebook. Речь также шла о сервисах WhatsApp, Messenger и Instagram.

Сбой продолжался около семи часов. Это самый продолжительный период простоя для Facebook с 2008 года, когда из-за ошибки соцсети отключили примерно на день, из-за чего пострадали около 80 миллионов пользователей. В Downdetector его назвали одним из самых масштабных по длительности и количеству жалоб.

Причиной сбоя в работе социальной сети Facebook стало неудачное внесение изменений в конфигурацию.

6 октября пользователи снова начали жаловаться на перебои в работе Facebook и Instagram, а 8 октября в компании Цукерберг подтвердили очередной масштабный сбой "программ и продуктов".

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