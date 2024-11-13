Україна отримала $1,35 мільярда від США: на що витратять гроші

Український прем’єр подякував американським партнерам за цю підтримку.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що держава отримала 1,35 млрд дол. гранту від США.
Про це очільник уряду написав у Мережі.
Шмигаль заявив, що грантові кошти будуть скеровані на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми.
Він додав, що уряд США спрямував фінансування через Агентство з міжнародного розвитку (USAID) та в координації з Міністерством фінансів, Держдепартаментом країни.
Український прем’єр подякував американським партнерам за цю підтримку.
"Наш Уряд продовжує роботу з союзниками для мобілізації необхідних фінансових ресурсів в цьому та наступному році", – додав Шмигаль.
До слова, як пояснила раніше народна депутатка Ніна Южаніна, держбюджет України на 2025 рік складено із припущенням, що західні партнери продовжать покривати усю цивільну частину витрат. Якщо ж допомога зупиниться, то буде нічим фінансувати ці витрати.
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