Україна отримала $1,35 мільярда від США: на що витратять гроші

Український прем’єр подякував американським партнерам за цю підтримку.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що держава отримала 1,35 млрд дол. гранту від США.

Про це очільник уряду написав у Мережі.

Шмигаль заявив, що грантові кошти будуть скеровані на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми.

Також читайте Байден переконуватиме Трампа підтримувати Україну – Салліван

Він додав, що уряд США спрямував фінансування через Агентство з міжнародного розвитку (USAID) та в координації з Міністерством фінансів, Держдепартаментом країни.

Український прем’єр подякував американським партнерам за цю підтримку.

"Наш Уряд продовжує роботу з союзниками для мобілізації необхідних фінансових ресурсів в цьому та наступному році", – додав Шмигаль.

До слова, як пояснила раніше народна депутатка Ніна Южаніна, держбюджет України на 2025 рік складено із припущенням, що західні партнери продовжать покривати усю цивільну частину витрат. Якщо ж допомога зупиниться, то буде нічим фінансувати ці витрати.

Читайте також: