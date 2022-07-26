Україна планує укласти з МВФ масштабну угоду на 15-20 мільярдів доларів

Україна прагне укласти угоду щодо програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) на 15-20 мільярдів доларів, щоб допомогти зміцнити зруйновану війною економіку.

Зазначається, що відповідну фінансову угоду від МВФ планують укласти до кінця року.

Про це заявив Reuters голова Національного банку країни Кирило Шевченко.

Повідомляється, що через війну Україні загрожує економічний спад на 35-45% у 2022 році та щомісячний бюджетний дефіцит у розмірі 5 мільярдів доларів. Українська економіка сильно залежить від зовнішнього фінансування від своїх західних партнерів.

За словами Шевченка, Київ уже подав свій запит до МВФ і зараз веде консультації з фондом щодо нового фінансування, яке, як він сподівається, надасть 20 мільярдів доларів протягом двох-трьох років у формі угоди stand-by ( SBA) або механізм розширеного фінансування (EFF).

Програма обсягом 20 мільярдів доларів стане другою за величиною позикою від МВФ після Аргентини. Голова НБУ сподівається, що нова програма допомлже стабілізувати економіку. Зокрема, йдеться про можливість повернення до довоєнних умов:

гнучкий обмінний курс,

відсутність обмежень на валютному ринку,

зменшення непрацюючих кредитів у банківському секторі,

збалансована фіскальна політика.

Нагадаємо, у вівторок, 26 липня, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" не погасила борг і оголосила дефолт за єврооблігаціями.

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