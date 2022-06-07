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Уряд виділив 250 млн грн для страхування суден в Дунайському регіоні

Уряд виділив 250 млн грн для страхування суден в Дунайському регіоні

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Уряд виділив 250 млн грн для страхування суден в Дунайському регіоні

Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Кабінет міністрів виділив 250 млн грн для гарантування безпеки судноплавства в акваторії українських портів у Дунайському регіоні та перевезень залізничним транспортом.

Міністерство інфраструктури забезпечуватиме покриття ризиків для судноплавних та залізничних перевізників. 

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури. 

Кошти зберігатимуться на умовному рахунку зберігання коштів (ексроу-рахунок) Міністерства інфраструктури України та, у разі потреби, будуть надаватися для відшкодування збитків, завданих внаслідок агресії Росії проти України.

"Завдяки прийнятому рішенню перевізники, яким відмовили у страхуванні ризиків, зможуть отримати необхідні фінансові гарантії", - йдеться у повідомленні.

Скористатися таким механізмом зможуть:

  • власники та/або оператори рухомого складу, який перебуває на території України та допущений до обігу залізницями колії європейського стандарту (1435 міліметрів);
  • фрахтувальники, оператори та/або власники морських суден та суден внутрішнього плавання, що перебувають в акваторії українських портів в Дунайському регіоні та ходять під прапором України або під прапорами іноземних держав.

Нагадаємо, Росія розгортає додаткові зенітно-ракетні дивізіони С-300 в окупованому Криму.

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