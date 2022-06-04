Російські кораблі надалі блокують частину Чорного моря

Станом на 4 червня російські кораблі продовжують блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря.

Ситуація на Південнобузькому напрямку залишається без змін.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку обстановка змін не зазнала. Противник продовжує блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря", – вказано в дописі.

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Зауважимо, що світ перебуває на порозі продовольчої кризи через блокування російськими окупантами акваторій Чорного та Азовського морів. Зокрема, Україна не може вивезти багато тонн зерна, якого потребують інші держави світу.

Водночас президент Росії Володимир Путін заявляє, що заблоковане його ж військами українське зерно можна вивозити через Білорусь, але для цього треба зняти з неї санкції ЄС.

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