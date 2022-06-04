Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Російські кораблі надалі блокують частину Чорного моря

Дата публікації
Перегляди
323
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російські кораблі надалі блокують частину Чорного моря

Ілюстративне фото / Фото: Associated Press

Станом на 4 червня російські кораблі продовжують блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря.

Ситуація на Південнобузькому напрямку залишається без змін.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку обстановка змін не зазнала. Противник продовжує блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря", – вказано в дописі.

Зауважимо, що світ перебуває на порозі продовольчої кризи через блокування російськими окупантами акваторій Чорного та Азовського морів. Зокрема, Україна не може вивезти багато тонн зерна, якого потребують інші держави світу.

Водночас президент Росії Володимир Путін заявляє, що заблоковане його ж військами українське зерно можна вивозити через Білорусь, але для цього треба зняти з неї санкції ЄС.

Морпіх 17 днів у пекельних муках лежав зі зламаним тазом

Морпіх 17 днів у пекельних муках лежав зі зламаним тазом

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація