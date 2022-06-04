Российские корабли дальше блокируют часть Черного моря

По состоянию на 4 июня российские корабли продолжают блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.
Ситуация на Южнобужском направлении остается без изменений.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"На Южнобужском направлении обстановка изменений не испытала. Противник продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря", – говорится в сообщении.
Заметим, что мир находится на пороге продовольственного кризиса из-за блокирования российскими оккупантами акваторий Черного и Азовского морей. В частности, Украина не может вывезти много тонн зерна, в котором нуждаются другие государства мира.
В то же время президент России Владимир Путин заявляет, что заблокированное его же войсками украинское зерно можно вывозить через Беларусь, но для этого нужно снять с нее санкции ЕС.
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