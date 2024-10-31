В Україні інфляція набирає обертів: що буде з цінами

Інфляція в Україні упродовж останніх місяців почала зростати. Проте темпи виявилися дещо вищими, ніж прогнозувалося, тому до кінця року вона може досягти 9,7%.

Про це повідомив Голова Національного банку України Андрій Пишний на брифінгу в НБУ.

"У вересні інфляція пришвидшилася до 8,6% у річному вимірі й надалі зростала в жовтні. Посилення цінового тиску в другому півріччі 2024 року було очікуваним та передбачалося попередніми прогнозами НБУ (Інфляційні звіти за січень, квітень і липень 2024 року). Водночас зростання показників як споживчої, так і базової інфляції (7,3% р/р у вересні) виявилося вищим, ніж прогнозувалося", – зазначив Пишний.

Також читайте Що буде з курсом долара далі: очільник НБУ пояснив ситуацію

Ключовим фактором такої динаміки, на думку Пишного, є подорожчання продовольчих товарів унаслідок гірших, ніж очікувалося, урожаїв різних сільськогосподарських культур і відповідне зростання вартості сировини для харчової промисловості.

За словами голови НБУ, пришвидшення інфляції також зумовлювалося подальшим збільшенням виробничих витрат, у тому числі на електроенергію й оплату праці, та курсовими ефектами внаслідок послаблення гривні в попередні періоди.

"У наступні місяці ціновий тиск зберігатиметься через подальший вплив чинників з боку пропозиції продовольчих товарів, розширення бюджетних видатків, високі темпи зростання заробітних плат і збільшення енергодефіциту під час опалювального сезону", – додав Пишний.

Водночас навесні 2025 року інфляція, за його припущенням, почне знижуватися.

"Прогноз НБУ передбачає зниження інфляції до 6,9% наприкінці 2025 року та її приведення до цілі 5% у 2026 році", – підсумував голова НБУ.

Нагадаємо, в Україні, через війну відчувається структурний дефіцит валюти.

Читайте також: