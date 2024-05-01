В Україні побільшало мільйонерів: у Раді повідомили деталі

Так, свій річний дохід у розмірі понад 1 млн грн задекларували 10,7 тис. осіб.

Кількість мільйонерів в Україні зросла на 1200 осіб. Йдеться про тих, хто за результатами 2023 року задекларував річний дохід у понад мільйон гривень.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Нардеп поінформував про завершення кампанії декларування доходів громадян за 2023 рік. Станом 1 травня українці подали понад 172 тис. податкових декларацій.

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Гетманцев вказав, що в поданих деклараціях задекларовано:

річний дохід у 218,5 млрд грн,

податкові зобов’язання до сплати до бюджету ПДФО у 4,8 млрд грн (це на 2,1 млрд грн більше, ніж торік),

військовий збір у 0,9 млрд грн (це на 0,4 млрд грн більше, ніж за аналогічний період торік).

"Кількість громадян, які за результатами 2023 року задекларували річний дохід у сумі понад 1,0 млн грн, становить 10,7 тис. осіб (+1,2 тис. осіб у порівнянні з минулим роком), в яких визначено до сплати ПДФО та військового збору понад 1,0 млрд. грн", – йдеться в повідомленні Гетманцева.

До слова, видання Bloomberg оновило рейтинг найбагатших людей світу. На першому місці опинився французький бізнесмен Бернар Арно – президент і CEO групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy зі статками у 215 млрд дол.

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