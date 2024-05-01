В Украине стало больше миллионеров: в Раде сообщили детали

Так, свой годовой доход в размере более 1 млн. грн. задекларировали 10,7 тыс. человек.

Число миллионеров в Украине выросло на 1200 человек. Речь идет о тех, кто по результатам 2023 года задекларировал годовой доход более миллиона гривен.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Нардеп проинформировал о завершении кампании декларирования доходов граждан за 2023 год. По состоянию на 1 мая украинцы подали более 172 тыс. налоговых деклараций.

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Гетманцев указал, что в поданных декларациях задекларировано:

годовой доход в 218,5 млрд грн,

налоговые обязательства к уплате в бюджет НДФЛ в 4,8 млрд грн (это на 2,1 млрд грн больше, чем в прошлом году),

военный сбор в 0,9 млрд грн (это на 0,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году).

"Количество граждан, по результатам 2023 года задекларировавших годовой доход в сумме свыше 1,0 млн грн, составляет 10,7 тыс. человек (+1,2 тыс. человек по сравнению с прошлым годом), у которых определено к уплате НДФЛ и военного сбора более 1,0 млрд. грн", – говорится в сообщении Гетманцева.

К слову, издание Bloomberg обновило рейтинг самых богатых людей мира. На первом месте оказался французский бизнесмен Бернар Арно – президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy с состоянием в 215 млрд дол.

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