В Україні у червні пришвидшилася інфляція: як це вплинуло на ціни

Споживча інфляція в Україні у червні пришвидшилася до 20,1% з 18,0% у травні.

Про це повідомляється у Макроекономічному та монетарному огляді НБУ за липень 2022 року.

Зазначається, що пришвидшення інфляції зумовлювалося як загальносвітовими тенденціями, зокрема високими цінами на енергоресурси, так і внутрішніми чинниками, насамперед пов'язаними із війною: порушення виробничих та логістичних шляхів, руйнування активів та інфраструктури, обмеженість запасів та можливостей імпорту, окупація територій.

Наслідками цього є виникнення локальних та тимчасових дефіцитів (пальне, сіль), збільшення витрат бізнесу, шокове зростання цін на окупованих територіях. Інфляційні очікування надалі погіршуються під впливом зростання собівартості та обмеженої пропозиції.

За даними НБУ, надалі пришвидшувалося зростання цін на сирі продукти, що пов'язано із появою ранніх овочів, які цього року значно дорожчі унаслідок тимчасової окупації південних регіонів, що спеціалізуються на їх вирощуванні, а також зростання витрат на їх виробництво і постачання.

Дорожчали також крупи, зокрема гречка, через обмеженість власних запасів та можливостей імпорту. Швидше зростали ціни на м'ясо, зокрема через скорочення пропозиції зі східних та центральних областей. Пришвидшення цін на послуги та непродовольчі товари може передусім відображати зростання витрат бізнесу, йдеться в огляді.

Нагадаємо, Національний банк України від 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більше, ніж на 10%.

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