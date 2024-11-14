Вартість оренди житла в Україні: де найбільше зросли ціни

За рік оренда однокімнатних квартир в Україні зросла в середньому на 8,2%.

Про це свідчать дані Держстату.

Найбільше підвищення вартості зафіксовано в Хмельницькій області — на 21,2%, Черкаській — на 18,3%, та Чернівецькій — на 15,4%.

Загалом, якщо у грудні 2023 року оренда однокімнатної квартири в Україні коштувала в середньому 6605 грн, то в жовтні 2024 року ціна піднялася до 7149 грн.

Найвищі ціни залишаються у Закарпатській області (11 731 грн) та Львівській області (11 589 грн), а найнижчі — у Херсонській області (2922 грн) та Сумській (3598 грн).

У Карпатах оренда житла в будинках залишається найдорожчим варіантом для відпочинку.

Нагадаємо, останніми роками українці стали активніше купувати житлову нерухомість в Іспанії. За даними компанії з продажу нерухомості, на українських покупців припадає 1,75% від загального об'єму продажу іспанської нерухомості нерезидентам. Тільки за перше півріччя 2022 року кількість угод з купівлі нерухомості українцями зросла на 73% порівняно з аналогічним періодом 2021 року та на 133% за 2023 рік порівняно з 2022-м.

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