Відкрити банківський рахунок можна за документами у "Дії": рішення НБУ

Також НБУ урегульовано питання щодо відкриття рахунків міжнародним організаціям:

Національний банк дозволив українцям під час відкриття рахунків надавати працівникам банку документи у мобільному застосунку "Дія". Йдеться про е-паспорт, електронний закордонний паспорт, е-свідоцтво про народження та дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Про це інформує пресслужба НБУ.

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Загалом Нацбанк ухвалив низку рішень, пов’язаних з відкриттям банківських рахунків. НБУ визначив порядок обігу нових цінних паперів – ощадних сертифікатів банку.

Крім того було урегульовано питання щодо відкриття рахунків міжнародним організаціям:

для ООН визначений порядок відкриття рахунків;

для іноземних представництв, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, та юридичних осіб-нерезидентів зменшений перелік документів, що подаються під час відкриття рахунків (скасовано подання копії посвідчення МЗС про акредитацію представництва на території України/копії документа, що підтверджує взяття юридичної особи-нерезидента на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску).

Нагадаємо, що в Україні запрацювали електронні трудові книжки.

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