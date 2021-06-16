Відкрити банківський рахунок можна за документами у "Дії": рішення НБУ

Також НБУ урегульовано питання щодо відкриття рахунків міжнародним організаціям:
Національний банк дозволив українцям під час відкриття рахунків надавати працівникам банку документи у мобільному застосунку "Дія". Йдеться про е-паспорт, електронний закордонний паспорт, е-свідоцтво про народження та дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків.
Про це інформує пресслужба НБУ.
Загалом Нацбанк ухвалив низку рішень, пов’язаних з відкриттям банківських рахунків. НБУ визначив порядок обігу нових цінних паперів – ощадних сертифікатів банку.
Крім того було урегульовано питання щодо відкриття рахунків міжнародним організаціям:
- для ООН визначений порядок відкриття рахунків;
- для іноземних представництв, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, та юридичних осіб-нерезидентів зменшений перелік документів, що подаються під час відкриття рахунків (скасовано подання копії посвідчення МЗС про акредитацію представництва на території України/копії документа, що підтверджує взяття юридичної особи-нерезидента на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску).
Нагадаємо, що в Україні запрацювали електронні трудові книжки.