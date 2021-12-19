Яким буде курс долара перед "католицьким" Різдвом: прогноз

За словами експерта, здорожчання долара напередодні Різдвяних свят пов’язане з тим, що ринок в кінці року насичується валютою: люди міняють свої заощадження на гривні.

Наступного тижня, перед святом Різдва за григоріанським і новоюліанським календарями, курс долара наблизиться до позначки 27,5 гривень.

Про це розповів аналітик міжнародної фінансової компанії "Альпарі" Олег Алексєєв, пише "РБК-Україна".

За його словами, здорожчання долара напередодні Різдвяних свят пов’язане з тим, що ринок в кінці року насичується валютою: люди міняють свої заощадження на гривні.

"Такі котирування будуть пов'язані з тим, що виплачуються зарплати перед Новим роком, і швидше за все люди почнуть міняти долар на гривню, оскільки свята вже не за горами, та й ринок своєю чергою буде насичуватися валютою", — зазначив Алексєєв.

Експерт вважає, що найближчим часом ціна долара буде коливатися в діапазоні 27,2-27,3 гривень. До здорожчання долара до його максимального осіннього піку — 27,4 грн — може призвести поява енергоімпортерів на ринку.

Нагадаємо, що офіційні курси валют на 20 грудня оприлюднив Національний банк України.

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