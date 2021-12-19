Каким будет курс доллара перед "католическим" Рождеством: прогноз

По словам эксперта, подорожание доллара в канун Рождественских праздников связано с тем, что рынок в конце года насыщается валютой: люди меняют свои сбережения на гривни.

На следующей неделе, перед праздником Рождества по григорианскому и новоюлианскому календарю, курс доллара приблизится к отметке 27,5 гривен.

Об этом рассказал аналитик международной финансовой компании "Альпари" Олег Алексеев, пишет "РБК-Украина".

По его словам, подорожание доллара в канун Рождественских праздников связано с тем, что рынок в конце года насыщается валютой: люди меняют свои сбережения на гривни.

"Такие котировки будут связаны с тем, что выплачиваются зарплаты перед Новым годом, и скорее всего люди начнут менять доллар на гривну, поскольку праздники уже не за горами, да и рынок в свою очередь будет насыщаться валютой", — отметил Алексеев.

Эксперт считает, что в ближайшее время цена доллара будет колебаться в диапазоне 27,2–27,3 гривен. К подорожанию доллара до максимального осеннего пика — 27,4 грн — может привести появление энергоимпортеров на рынке.

Напомним, что официальные курсы валют на 20 декабря обнародовал Национальный банк Украины.

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