Каким будет курс доллара перед "католическим" Рождеством: прогноз

По словам эксперта, подорожание доллара в канун Рождественских праздников связано с тем, что рынок в конце года насыщается валютой: люди меняют свои сбережения на гривни.
На следующей неделе, перед праздником Рождества по григорианскому и новоюлианскому календарю, курс доллара приблизится к отметке 27,5 гривен.
Об этом рассказал аналитик международной финансовой компании "Альпари" Олег Алексеев, пишет "РБК-Украина".
По его словам, подорожание доллара в канун Рождественских праздников связано с тем, что рынок в конце года насыщается валютой: люди меняют свои сбережения на гривни.
"Такие котировки будут связаны с тем, что выплачиваются зарплаты перед Новым годом, и скорее всего люди начнут менять доллар на гривну, поскольку праздники уже не за горами, да и рынок в свою очередь будет насыщаться валютой", — отметил Алексеев.
Эксперт считает, что в ближайшее время цена доллара будет колебаться в диапазоне 27,2–27,3 гривен. К подорожанию доллара до максимального осеннего пика — 27,4 грн — может привести появление энергоимпортеров на рынке.
Напомним, что официальные курсы валют на 20 декабря обнародовал Национальный банк Украины.
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