Євро і долар поповзли вгору: курс валют на 14 грудня у "ПриватБанку"

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" здорожчав на 10 копійок - до 39,90 грн за долар, курс євро до гривні здорожчав на 20 копійок - до 41,95 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,40 грн за дол., євро - 40,95 грн за євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 39,37 грн.

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Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на рівні - 36,57 грн/дол.

Варто зазначити, що у бюджеті-2023 середньорічний курс долара закладений на рівні 42,2 грн/дол., а на кінець року він становитиме 45,8 грн за дол. (замість 50 грн за дол. у попередньому прогнозі). Своєю чергою у МВФ зазначили, що наступного року в Україні відновиться зростання економіки, проте воно буде дуже незначним.

Водночас, за прогнозом консенсус-групаи Focus Economics S. L. U, оптимальний курс долара в 2023-2024 роках буде перебувати на рівні 40,20-40,40 гривень за долар.

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