Зарплати в Україні різко зросли: хто отримує тепер більше

Українці стали отримувати більше майже на понад 22%.

В Україні в першому кварталі 2024 року середня заробітна плата зросла на 22,5%. В умовах браку кваліфікованих фахівців компанії змушені збільшувати зарплати, що сприяє збільшенню доходів населення.

Про це свідчать дані зі звіту про фінансову стійкість Національного банку України (НБУ).

"Номінальні доходи населення зростають досить швидко, і навіть реальні доходи з огляду на невисоку інфляцію відповідно зростають теж швидко", — йдеться у повідомленн.

Основну частину цих доходів становлять заробітні плати, особливо у сфері приватного бізнесу. Це пояснюється відновленням економічної активності та посиленням конкуренції за робочу силу.

У першому кварталі 2024 року компанії стикаються з серйозним дефіцитом кваліфікованих кадрів і прагнуть утримати їх, пропонуючи значні підвищення зарплат. Середня заробітна плата в Україні зросла на 22,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що сприяло збільшенню реальних доходів населення загалом.

Посилення конкуренції за працівників сприяє підвищенню середньої заробітної плати в Україні. Понад половини роботодавців, опитаних Міжнародною організацією з міграції та Міністерством економіки, вказують на підбір персоналу як основну проблему. Це змушує компанії підвищувати зарплати, щоб залучити й утримати кваліфікованих співробітників.

Прогноз Національного банку України вказує на очікуване зростання номінальної заробітної плати 2024 року на 14,8%, водночас реальна заробітна плата, враховуючи інфляцію, зросте на 8,1%. Наступного року прогнозується зростання номінальної заробітної плати на 14,2%, а реальної — на 6,5%. Однак прискорення інфляції може уповільнити зростання реальних доходів.

Нагадаємо, від початку квітня 2024 року уряд України розширив державну соціальну підтримку для дітей, які втратили батьків-добровольців. Тепер виплати становлять 7800 грн на кожну неповнолітню дитину та 6100 грн на кожну дитину в сім'ях із двома або більше дітьми.

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