Астрологічний прогноз на 14 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: від початку нових днів краще відмовитись – вони навряд чи виявляться успішними, тож краще зайнятися наведенням моря у справах та документах.

Символ дня: Нетопір.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливий день: 9.

Щасливий колір дня: коричневий, каштановий, шоколадний, кавовий.

Щасливі камені дня: чорні перли, олександрит.

За якусь частину тіла відповідає: серце, судини.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, можуть бути небезпечними, але до непоправних результатів, на щастя, не призводять, проте не варто зволікати зі зверненням до лікаря.

Харчування дня: м'ясо, гриби, а також жирну та смажену їжу потрібно замінити овочами та фруктами.

Стрижка дня: стрижка – категоричний табу.

Дачні роботи дня: можна обрізати та щепити плодові дерева.

Магія та містика дня: день, коли від будь-якої – і особливо любовної – магії треба відмовитись.

Сни дня: сни нинішньої ночі важливої інформації для людини не несуть.

Табу дня: не можна дивитись у дзеркала та проливати воду.

Цитата дня: Якщо ви не можете робити великі справи, робіть маленькі так, щоб вони були великими.(Наполеон Хілл).

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