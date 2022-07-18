Астрологічний прогноз на 18 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для початку будь-яких найскладніших справ, тому дуже добре, що він припадає на понеділок: ті, хто готовий до нових починань, матимуть більше часу для маневру.

Символ дня: орел, який ширяє в хмарах.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: індиго, ультрамарин.

Щасливі камені дня: червона яшма, гірський кришталь.

За які частини тіла відповідає: плечі, лопатки.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, мають легкий перебіг, але можуть затягнутися на довгий час, ба навіть стати хронічними, якщо вчасно не звернути на них уваги. Особливої уваги заслуговуватиме стан шлунку і печінки.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, до того ж вони дадуть людині можливість поглянути на себе з боку.

Афоризм дня: "Людина живе лише для того, щоб вчитися, а чому вона навчається – хорошому чи поганому, залежить лише від її природи та її долі" (Карлос Кастанеда).

Геометрична фігура дня: горизонтальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Ламас – дарує людині самостійність та незалежність від людей навколо.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, в яких використовується магічна сила мінералів і напівдорогоцінного каміння.

Табу дня: необхідно берегти очі – не можна багато читати, особливо за поганого освітлення, та довго працювати за комп'ютером.

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