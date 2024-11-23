Астрологічний прогноз на 23-24 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: 23-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, не найкращий час для нових починань: як і належить у вихідні, бажано завершувати старі справи, займатися домашніми клопотами та відпочивати.

Символ дня: Крокодил Маккара.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір: помаранчевий.

Щасливе каміння дня: колумбіт, сардонікс, крокодиліт.

За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цими днями, можуть бути тривалими і погано піддаватися лікуванню, тому не варто зволікати з візитом до лікаря.

Харчування дня: не можна переїдати, необхідно відмовитися від м'яса та молочних продуктів.

Стрижка дня: волосся сьогодні краще не чіпати.

Магія та містика дня: можна переписувати гороскоп, активізуючи в ньому ті зони, які особливо важливі для його господаря.

Сни дня: сни, побачені цим часом, розповідають про внутрішні проблеми, які у людини.

Табу дня: не варто відповідати агресією на агресію – це може призвести до непередбачених – і небажаних – наслідків.

Цитата дня: «Хотів би я позбутися думок, які псують моє щастя» (Фредерік Шопен).

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