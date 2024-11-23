Астрологический прогноз на 23-24 ноября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: 23-й лунный день, который продлится двое календарных суток, не самое лучшее время для новых начинаний: как и положено в выходные, желательно завершать старые дела, заниматься домашними хлопотами и отдыхать.
Символ дня: Крокодил Маккара.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: оранжевый.
Счастливые камни дня: колумбит, сардоникс, крокодилит.
За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в эти дни, могут быть продолжительными и плохо поддаваться лечению, поэтому не стоит затягивать с визитом к врачу.
Питание дня: нельзя переедать, необходимо отказаться от мяса и молочных продуктов.
Стрижка дня: волосы сегодня лучше не трогать.
Магия и мистика дня: можно переписывать гороскоп, активизируя в нем те зоны, которые особенно важны для его «хозяина».
Сны дня: сны, увиденные в это время, рассказывает о внутренних проблемах, существующих у человека.
Табу дня: не стоит отвечать агрессией на агрессию – это может привести к непредвиденным – и нежелательным – последствиям.
Цитата дня: «Хотел бы я избавиться от мыслей, которые портят мое счастье» (Фредерик Шопен).
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