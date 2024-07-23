Астрологічний прогноз на 23 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день не підходить для роботи над серйозними професійними проектами. Що б не відбувалося в день – як хороше, так і погане – наслідок наших вчинків, тому дякувати – чи лаяти – за них потрібно лише себе.

Символ дня: Лід.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливий день: 9.

Щасливі кольори дня: зелений, смарагдовий, нефритовий, малахітовий.

Щасливе каміння дня: опал, кахолонг.

За якусь частину тіла відповідає: шкіра.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, як правило, тривають довго, хоч і не стають причиною серйозних ускладнень, але чим швидше людина приступить до їх лікування, тим краще.

Харчування дня: лікувальне голодування не лише допоможе очистити організм, а й вилікує від недуг.

Стрижка дня: не найкращий день для перукарень – від стрижки необхідно відмовитися.

Дачні роботи дня: можна збирати фрукти та коренеплоди.

Магія і містика дня: важливо уникнути пристріту, використовуючи для цього будь-які доступні засоби — хоча б одягнути амулет з бірюзою.

Сни дня: у снах цієї ночі може бути підказка щодо того, як вилікуватися від серйозного захворювання.

Табу дня: під забороною – шкідливі звички, насамперед – алкоголь

Цитата дня: «Наука – це організовані знання, мудрість – це організоване життя»(Імануїл Кант).

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