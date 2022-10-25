Астрологічний прогноз на 25 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: нинішній закладає основу всього наступного місячного місяця – від того, як він мине, залежить успіх – чи неуспіх – найближчого часу. Можна – і потрібно – будувати плани на майбутнє, до того ж, чим сміливішими вони будуть, тим краще – більшість із них неодмінно збудуться.

Символ дня: Свічка.

Стихія дня Вода.

Енергетика дня активний день.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір дня: червоний та чорний.

Щасливі камені дня: алмаз, діамант.

За яку частину тіла відповідає: лицевий бік голови, мозок.

Хвороби дня: велика ймовірність інфекційних захворювань, тому бажано уникати місць, де можна її підхопити: закладів культури – особливо, театрів, спортзалів, басейнів.

Сни дня: сни цієї ночі не несуть важливу інформацію, тому можна не звертати на них уваги.

Стрижка: стрижка протипоказана.

Афоризм дня: «Найвищий ступінь людської мудрості – уміння пристосуватися до обставин і зберігати спокій всупереч зовнішнім загрозам» (Даніель Дефо).

Ангел-охоронець дня: Вадал – допомагає протистояти злу.

Магія та містика дня: можна знімати пороблення та пристріт.

Табу дня: не можна будувати планів щодо того, як комусь нашкодити.

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