Астрологический прогноз на 25 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нынешний день закладывает основу всего последующего лунного месяца – от того, как он пройдет зависит успех – или неуспех – ближа1йшего времени. Можно – и нужно – строить планы на будущее, причем, чем смелее они будут, тем лучше – большинство из них непременно сбудутся.
Символ дня: Свеча.
Стихия дня: Вода.
Энергетика дня: активный день.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: алмаз, бриллиант.
За какую часть тела отвечает: лицевая часть головы, мозг.
Болезни дня: велика вероятность инфекционных заболеваний, поэтому желательно избегать мест, в которых можно ее подхватить: учреждений культуры – особенно, театров, спортзалов, бассейнов.
Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации, поэтому можно не обращать на них внимания.
Стрижка дня: стрижка противопоказана.
Афоризм дня: «Самая высокая степень человеческой мудрости – умение приспособиться к обстоятельствам и сохранять спокойствие вопреки внешним угрозам» (Даниель Дефо).
Ангел-хранитель дня: Вадал – помогает противостоять злу.
Магия и мистика дня: можно снимать порчу и сглаз.
Табу дня: нельзя строить планы относительно того, как кому-то навредить.
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