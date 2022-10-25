Астрологический прогноз на 25 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нынешний день закладывает основу всего последующего лунного месяца – от того, как он пройдет зависит успех – или неуспех – ближа1йшего времени. Можно – и нужно – строить планы на будущее, причем, чем смелее они будут, тем лучше – большинство из них непременно сбудутся.

Символ дня: Свеча.

Стихия дня: Вода.

Энергетика дня: активный день.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: алмаз, бриллиант.

За какую часть тела отвечает: лицевая часть головы, мозг.

Болезни дня: велика вероятность инфекционных заболеваний, поэтому желательно избегать мест, в которых можно ее подхватить: учреждений культуры – особенно, театров, спортзалов, бассейнов.

Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации, поэтому можно не обращать на них внимания.

Стрижка дня: стрижка противопоказана.

Афоризм дня: «Самая высокая степень человеческой мудрости – умение приспособиться к обстоятельствам и сохранять спокойствие вопреки внешним угрозам» (Даниель Дефо).

Ангел-хранитель дня: Вадал – помогает противостоять злу.

Магия и мистика дня: можно снимать порчу и сглаз.

Табу дня: нельзя строить планы относительно того, как кому-то навредить.

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