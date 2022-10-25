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Астрологический прогноз на 25 октября

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48
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Астрологический прогноз на 25 октября

Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: нынешний день закладывает основу всего последующего лунного месяца – от того, как он пройдет зависит успех – или неуспех – ближа1йшего времени. Можно – и нужно – строить планы на будущее, причем, чем смелее они будут, тем лучше – большинство из них непременно сбудутся. 

Символ дня: Свеча. 

Стихия дня: Вода. 

Энергетика дня: активный день. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: красный и черный. 

Счастливые камни дня: алмаз, бриллиант. 

За какую часть тела отвечает: лицевая часть головы, мозг. 

Болезни дня: велика вероятность инфекционных заболеваний, поэтому желательно избегать мест, в которых можно ее подхватить: учреждений культуры – особенно, театров, спортзалов, бассейнов. 

Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации, поэтому можно не обращать на них внимания. 

Стрижка дня: стрижка противопоказана. 

Афоризм дня: «Самая высокая степень человеческой мудрости – умение приспособиться к обстоятельствам и сохранять спокойствие вопреки внешним угрозам» (Даниель Дефо).  

Ангел-хранитель дня: Вадал – помогает противостоять злу. 

Магия и мистика дня: можно снимать порчу и сглаз. 

Табу дня: нельзя строить планы относительно того, как кому-то навредить. 

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Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
48
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