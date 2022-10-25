Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ворог підступний і може відчайдушно мститися за свої невдачі - українські військові

Дата публікації
Перегляди
266
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ворог підступний і може відчайдушно мститися за свої невдачі - українські військові

Фото: ТСН.ua

Ворог може застосовувати засоби дистанційного досягання ворожої зброї.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

«Загрози ракетних ударів, як і імовірність атак ударних дронів, обстрілів реактивними системами залпового вогню, важкою артилерією у місцевостях дистанційного досягання ворожої зброї – досить високі. Ворог підступний і може відчайдушно мститися за свої невдачі», - йдеться у повідомленні.

Тому не нехтуйте правилами дій при повітряних тривогах, попередженнями та заборонами, які в першу чергу спрямовані на збереження життів.

«Будьте пильними і свідомими, довіряйте силам оборони та достовірним джерелам інформації. Разом переможемо! Все буде Україна!», - резюмують українські військові.

Іранські безпілотники, які використовує Росія

Дня РФ почала атакувати цивільні об'єкти та критичну інфраструктуру українських міст безпілотниками, які отримала від Ірану.

Тому Рада ЄС ухвалила список санкцій проти трьох громадян Ірану та одного підприємства за постачання дронів-камікадзе Росії.

Також українські військові ліквідували 10 іранських інструкторів, які навчали російських військових запускати дрони-камікадзе.

Росія намагається домовитися з Іраном про постачання балістичних ракет, що свідчить про те, що сама вона свої запаси вже вичерпала.

Читайте також:

Протидія іранським дронам: Ізраїль надав Україні розвіддані

Протидія іранським дронам: Ізраїль надав Україні розвіддані

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
266
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація