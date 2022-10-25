Ворог підступний і може відчайдушно мститися за свої невдачі - українські військові

Про це інформує оперативне командування «Південь».

«Загрози ракетних ударів, як і імовірність атак ударних дронів, обстрілів реактивними системами залпового вогню, важкою артилерією у місцевостях дистанційного досягання ворожої зброї – досить високі. Ворог підступний і може відчайдушно мститися за свої невдачі», - йдеться у повідомленні.

Тому не нехтуйте правилами дій при повітряних тривогах, попередженнями та заборонами, які в першу чергу спрямовані на збереження життів.

«Будьте пильними і свідомими, довіряйте силам оборони та достовірним джерелам інформації. Разом переможемо! Все буде Україна!», - резюмують українські військові.

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Іранські безпілотники, які використовує Росія

Дня РФ почала атакувати цивільні об'єкти та критичну інфраструктуру українських міст безпілотниками, які отримала від Ірану.

Тому Рада ЄС ухвалила список санкцій проти трьох громадян Ірану та одного підприємства за постачання дронів-камікадзе Росії.

Також українські військові ліквідували 10 іранських інструкторів, які навчали російських військових запускати дрони-камікадзе.

Росія намагається домовитися з Іраном про постачання балістичних ракет, що свідчить про те, що сама вона свої запаси вже вичерпала.

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