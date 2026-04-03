Астрологічний прогноз на 3 квітня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день, який потрібно провести в тиші та спокої, зосередившись на своєму внутрішньому — душевному — комфорті.
Символ дня: метелик.
Стихія дня: метал.
Щасливе число дня: 7.
Щасливий колір дня: бузковий, білий, сріблястий.
Щасливі камені дня: смарагд, турмалін, чароїт.
За яку частину тіла відповідає: селезінка.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, серйозної небезпеки не становлять, особливо якщо вчасно розпочати їх лікування.
Харчування дня: необхідно відмовитися від м’яса, замінивши його рибою, грибами і бобовими, в яких також багато білка
Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитися
Дачні роботи дня: можна готуватися до сезонних садово-городніх робіт.
Магія і містика дня: можна проводити обряди і ритуали, які використовують магічну силу води.
Сни дня: тривожні сни свідчитимуть про внутрішні проблеми, які необхідно вирішувати.
Табу дня: небезпечно спілкуватися з неадекватними та агресивними людьми.
Цитата дня: «У кожному добрі є зло, і в кожному злі є добро» (Джонні Депп).
