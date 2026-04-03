ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
12k
Час на прочитання
2 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно дотримуватися почуття міри

Нинішній день — час кришталевої чистоти й гармонії на всіх рівнях — астральному, ментальному, духовному, фізичному.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Найголовніше сьогодні — підтримувати внутрішній комфорт і дотримуватися почуття міри у всіх життєвих сферах, оскільки бездумна трата будь-яких ресурсів негативно позначиться як на сьогоднішньому, так і на майбутньому дні.

Сьогодні, 3 квітня, підтримувати внутрішній комфорт потрібно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них для цього дуже важливо дотримуватися почуття міри.

Телець

Тельці цінують фізичний комфорт, але водночас часто переходять межу, яка відокремлює розумне споживання від надмірного. Особливо це стосується харчування, ось і сьогодні представники знака, потураючи своїй слабкості, можуть забути про те, що багато їсти шкідливо для фігури і здоров’я.

Близнята

Близнята не знають стриманості ні в чому, але особливо нерозумно — буквально як маленькі діти — представники знака поводяться в магазинах, де готові купити все, що бачать. Сьогодні вони ризикують повністю втратити над собою контроль і спустошити гаманець, завдавши серйозної шкоди бюджету.

Водолій

Водолії, захопившись реалізацією нової ідеї, забувають про все і можуть не їсти й не пити протягом однієї — а іноді й кількох — діб. Зазвичай це дає свої — і чудові — результати, але сьогодні не принесе нічого, окрім перевтоми, тож у всьому треба знати міру.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
12k
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie