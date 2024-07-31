Фінансовий гороскоп на серпень 2024 року

Серпень 2024 року сприятливий для вирішення матеріальних проблем та перетворення ділових взаємин. Цього місяця люди надають великого значення дрібницям, тому велика ймовірність на найглибшому рівні опрацювати безліч важливих питань.

Ще до початку ретроградності Меркурія 5 серпня необхідно визначити цілі та обробити кроки, а також затвердити план дій із вашою командою. Насолоджуйтесь звичним колом спілкування та уникайте нових контактів на професійній ниві в період від 5 до 28 серпня.

З іншого боку, зайва критичність проявляється і стосовно себе, з'являються сумніви щодо правильності обраного життєвого шляху. Багато хто подумає про зміну діяльності та способів заробітку. Серпень сприятливий для відновлення партнерства та співпраці з людьми з минулого. Якщо є бажання зацікавити колишнього колегу або старого знайомого спільним проєктом, слід виявляти наполегливість або принаймні запастися терпінням.

Цього місяця чуттєво-емоційна сфера не заважає кар'єрі, роботі та матеріальним справам. Транзит Венери від 5 до 29 серпня за знаком Діви вносить холодність у любовні стосунки, зате піднімає ефективність ділової галузі життя. Головне все не зіпсувати зайвою вимогливістю до партнера та просто до людей, оскільки ретроградний Меркурій у Діві дає сарказм, деяку уїдливість та нетерпимість до хиб партнера.

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ОВЕН

Не варто брати на себе додаткові зобов'язання, оскільки навіть з основними вам буде непросто впоратися. До того ж будь-які фінансові операції та питання, пов'язані з оформленням документів, вирішуватимуться дуже повільно і навряд чи виявляться корисними надалі. Використовуйте можливість провести серпень спокійно, насолоджуючись спілкуванням з коханою людиною чи родичами. Після 28 серпня увірветесь у професійну сферу з подвоєною енергією.

ТЕЛЕЦЬ

Зірки будуть сприяти монотонній діяльності та рутинній роботі. Заробіток невеликий, але стабільний. У вашому оточенні може з'явитися багато людей зі своїми життєвими проблемами, які вплинуть на вас з точки зору людського спілкування та взаємодії. Ви станете гуманнішим і справедливішим, з'явиться бажання простягати руку допомоги всім, хто цього потребує. Ваша ефективність та користь висока у будь-якій благодійній та волонтерській діяльності.

БЛИЗНЯТА

Напружені моменти, пов'язані з тим, що ваш управитель – планета Меркурій – у фазі ретроградності, зіпсують вам серпень, змушуючи напруженість, що накопичилася у вашій підсвідомості, вириватися назовні всілякими проявами. Внутрішні суперечності роздиратимуть вас на частини, не даючи спокою ні на хвилину. Якнайбільше часу намагайтеся провести в тиші, мінімізуючи соціальну активність, не піддаючись на провокації навколишнього світу.

РАК

Ваше психічне та фізичне здоров'я в нормі, а позитивний настрій передаватиметься навіть скептично налаштованим особам, уможливлюючи залагодження найспірніших ситуацій. Більшість фінансових операцій мають відбуватися без зволікань, питання, пов'язані з документами, вирішуватись більш-менш спокійно, хоч і нешвидко. З погляду активності серпень найкраще провести, нікуди не поспішаючи. А краще навіть іноді дозволяти собі піддатися задоволенням та відпочинку.

ЛЕВ

Більшу частину місяця доведеться скрупульозно займатися дрібними побутовими питаннями, позбавлятися всього зайвого, і монотонно розбирати папери, що накопичилися. Тим не менш, ваші дії виявляться ефективними, нехай навіть ви не гори згортатимете, а просто вирішуватимете дрібні приземлені турботи. Гроші знайдуться на все необхідне до рівня комфорту вам вистачить. Але, все-таки, намагайтеся економити, мати певний запас про всяк непередбачуваний випадок.

ДІВА

Ретроградний Меркурій не має жодних рішучих дій. Найбільш ефективні дні серпня від 1 до 4 і від 29 до 31. Більшу частину місяця займайтеся рутинними справами і намагайтеся не випускати емоції з-під контролю, тримайтеся щосили в період ретроградності вашого управителя — від 5 до 28 серпня. Думки та настрій скакатимуть і змінюватимуть градус від горезвісного "Все пропало!", до захоплено-наївного "У мене все вийде!".

ТЕРЕЗИ

У серпні, як ніколи, вам знадобиться ваше вміння стримувати себе у своїх різких поривах, усвідомлюючи, що істина, насправді, десь посередині. Це допоможе зберегти ваші матеріальні ресурси, виявити якісь проблемні ділянки та усунути недоліки, які заважають реалізації ваших планів та підвищенню вашого добробуту. Якщо вам потрібно вирішувати робочі, фінансові чи побутові питання, не поспішайте, відкладіть подібні справи до 28 – 29 серпня.

СКОРПІОН

На початку місяця всі заплановані справи минуть гладко та швидко. Але від 5 до 28 серпня завзятість і стійке бажання зробити більше, ніж інші, виділитися на тлі інших людей, навряд чи принесе вам задоволення і бажаний матеріальний результат. Зберігайте свої фізичні та психічні ресурси на вересень – у вас буде багато справ та можливостей заробити. Практично весь місяць відлуння минулого, непорозумінь із давніми партнерами можуть псувати настрій.

СТРІЛЕЦЬ

Незважаючи на досить складний серпень, ви відчуваєте приплив життєвих сил, підвищується інтелектуальна діяльність, збільшується концентрація, з'являється здатність до багатозадачності. Рідкісний випадок, коли більшість неприємностей оминають вас, навіть у період ретроградного Меркурія. Використовуйте можливості цього періоду для відновлення взаємин із колишніми колегами, партнерами. Або запропонуйте знижки на послуги чи товари постійним клієнтам.

КОЗОРІГ

Намагайтеся не піддаватися своїй тривожності і, головне, відкладіть усі справи, пов'язані з грошима та документами, не беріть кредитів. На професійній ниві відбувається багато важливого, чим справді хочеться займатися та розвивати. Гарний час для реорганізації виробництва, внесення змін до проєктів, які працюють, перегляду договорів. Наприкінці місяця можна домовитися про нову співпрацю, відкрити новий бізнес чи розпочати новий виток у кар'єрі.

ВОДОЛІЙ

Зірки підзарядять ваш інтелект, зроблять Водоліїв більш товариськими та привабливими, підштовхуючи до звершень на фінансовій ниві. З іншого боку, підвищуються ваша імпульсивність та експресивність, змушуючи поспішати та здійснювати необачні вчинки. Все це разом може призводити до абсолютно непередбачуваних наслідків, тому намагайтеся виконувати лише те, що необхідно виконати терміново, і не вступати ні з ким у суперечки.

РИБИ

Фінансові питання хвилюватимуть вас більше звичайного, заплутуючи вас у тривожних сумнівах і змушуючи переживати через кожну витрачену гривню, тому навіть заплановані великі покупки краще відкласти ненадовго. Цього місяця найправильнішим буде ретельно обміркувати усі минулі професійні помилки, проаналізувати суперечливі ситуації. Корисний активний відпочинок, який не потребує великих фінансових впливів.

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