Гороскоп кохання на серпень 2024 року

Багато пар у серпні зроблять переоцінку взаємовідносин, обміркують свої слова та вчинки. Для відносин у цілому сприятливий місяць – без драм і психологічних травм. Складніше романтичним партнерам, які ще не впізнали один одного ближче.

Від 5 по 29 серпня Венера переміщається за знаком Діви – на зміну пристрасті приходить стриманість та розумність. Люди менш схильні до емоцій, все аналізується і зважується, але зайва критичність заважає встановити довірчий контакт між новими знайомими. З одного боку, це збіднює почуття, з іншого боку, застерігає від помилок у виборі партнера.

Від 5 по 28 серпня період ретроградного Меркурія, коли можна відновити любовний зв'язок із колишнім партнером, усунути першопричину непорозумінь у існуючих взаєминах. Негативна сторона транзиту у тому, що прокидаються комплекси підліткового періоду, негативний досвід минулих взаємовідносин.

Під впливом приземленого знака Діви всі думки зайняті наведенням ладу у житті, пошуком рішень фінансових та побутових проблем. Обзаводитися знайомствами, особливо з протилежною статтю, не рекомендується, інакше стосунки, що почалися, загрожують обернутися сильними душевними травмами.

Знак зодіаку Діва пов'язаний зі сферою здоров'я та лікуванням, повсякденними та професійними справами. Почуття в цей період можуть зародитися на тлі виконання спільної роботи, у черзі до лікаря в поліклініці або оздоровчому комплексі, у ситуаціях, коли одна людина допомагає в чомусь іншому.

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ОВЕН

Намагаючись вислизнути від реальних проблем, багато представників знаку Овен захочуть втекти у чуттєвий світ, тонко прислухаючись до своєї інтуїції. Все найкраще, що може статися у серпні, пов'язане з особистим життям, домашніми справами, дітьми та батьками. Якщо вдасться утриматися від негативних емоцій, вгамувати тривожність, що клекотить, і не здійснювати різких стрибків, місяць може порадувати справжніми проривами на любовному фронті.

ТЕЛЕЦЬ

Обставини місяця дозволяють спокійно займатися собою, своїм особистим життям та своїм психологічним здоров'ям. Гарний час для змін у зовнішності – нова стрижка чи стиль в одязі підвищать вашу харизму, чарівність та додасть сил. Ви станете сміливішим і самостійнішим, домагаючись вирішення питань, що хвилюють вас, максимально ефективним способом. Серпень підходить для усунення непорозумінь із коханою людиною, родичами, батьками чи дітьми.

БЛИЗНЯТА

Люди та події минулого в середині місяця можуть викликати тривожні емоції. Але до кінця серпня навколишній простір подарує вам довгоочікуване відчуття повної гармонії між вами і зовнішнім світом, наповнюючи доброзичливими думками та спонуканнями. Протиріччя між розумом і почуттями, що періодично роздирає вас останнім часом, не потурбує вас ні на мить. Оптимізм не залишить навіть тих, хто почує від коханої людини новину про те, що вам час розлучитися.

РАК

Те, що відбувається навколо, трохи відриває вас від землі і нагальних питань, паралельно з цим даючи енергетичний підйом і наділяючи силою впливу на ближнє оточення. Місяць сприятливий для вирішення найбільш хвилюючих питань з партнером, примирення з братами та сестрами, обговорення питань спадкування майна. Поїздки в гори або до моря, настільні ігри з сім'єю чи друзями, найкраще позначаться на взаєминах з близькими та рідними людьми.

ЛЕВ

Любовні взаємини та психічне здоров'я "обтяжує" ретроградний Меркурій. Щоб благополучно пережити цей непростий вам період, вам варто проявити пильність щодо нових знайомих і мотивації оточуючих вас людей. У жодному разі не піддавайтеся імпульсивним поспішним рішенням, краще візьміть паузу на обмірковування. Щоб уникнути сварок з романтичним партнером або чоловіком, суворо слідкуйте за виконанням взятих на себе обіцянок та зобов'язань.

ДІВА

Ваш управитель – Меркурій майже весь місяць у фазі ретроградного руху, тому вас накриватимуть хвилеподібні напади туги, а песимістичний настрій може позбавляти волі до дій. Або ж, навпаки, змусить наводити безладну метушню, від якої не вийде жодного штибу. Найсумніше, що страждають ваші дорогі та близькі люди – кохана людина, чоловік чи дружина, діти та батьки. Психологічний клімат у ній залежить від вас.

ТЕРЕЗИ

Попри зовнішню напругу в країні та світі, ваше особисте життя цікаве і різноманітне. Так, не все гладко, виявляються "підводні камені" у особистих взаєминах, але водночасє шанс все вчасно виправити, не допускаючи кризи. Оскільки за вашим знаком переміщається Чорний Місяць, будьте готові до зустрічі з кармічними партнерами. За правильної оцінки ситуації, визнання власних помилок є шанс розв'язати любовні кармічні вузли.

СКОРПІОН

Вам складно зрозуміти свої почуття, знайти спільне рішення, корисне як вам, і партнеру. Найкраще, що ви можете зробити — усамітнитися, відправитися на відпочинок на самоті і привести себе в норму. Ви можете стати рвучкими і пристрасними, відчайдушно захотіти змінити свій сімейний стан — оформити шлюб або розлучитися. І все це було б чудово і принесло свої плоди, якби не злощасна ретроградність Меркурія. Тому, хоч як це сумно, намагайтеся всіма силами стримувати свої пориви.

СТРІЛЕЦЬ

Ви зосереджені на емоційному житті та внутрішніх переживаннях. Ностальгія, а в деяких випадках навіть спустошеність, буквально витатиме в повітрі. Тому погортати фотопотік увечері стане чудовою ідеєю проведення часу з сім'єю або коханою людиною. Якщо ж ви шукаєте ідеального партнера, місяць сприятливий для того, щоб відновити стосунки з минулим коханням або ж подивитися на старого знайомого чи колегу іншим поглядом.

КОЗОРІГ

Як не парадоксально, але в порівнянні з представниками інших знаків Зодіаку, навколишнє середовище сприятиме атмосфері рівноваги і вплине на особисті відносини і внутрішню гармонію. Це може стати прийняття важливих рішень та змін у вашому житті. Поки що краще не пускати в своє життя нових людей, щоб бути в гармонії з собою, цінувати красу в дрібницях, зберегти внутрішню стійкість, попри зовнішні зміни.

ВОДОЛІЙ

Не метушіться, не поспішайте і відкладіть справи, які не приносять задоволення. Відпустка з дітьми, поїздка до батьків врівноважить вашу психіку та стабілізує емоційне тло. Прояснена від усіх сумнівів голова працюватиме максимально продуктивно, залишаючи тим самим місце для романтики і любові. Дружні зв'язки будуть миттєво зав'язуватися і виявляться дуже сприятливими, особливо якщо вони починаються завдяки старим знайомим і давнім партнерам.

РИБИ

Ретроградний Меркурій з 5 серпня посилить у вас боротьбу між розумом та інтуїцією, зробить вас досить безцеремонними з найближчими. Єхидні зауваження та претензії до партнера чи чоловіка так і буде зриватися з вашої мови з найменшого приводу, а докір на свою адресу ви сприйматимете надто емоційно. У зв'язку з чим великий ризик розставання через дрібниці, що травмують психіку з'ясування відносин, аж до розлучення і навіть розлучення. Але ще час подумати і не загострювати ситуації.

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