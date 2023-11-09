Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 10 листопада?

День, коли у вирішенні важливих питань будь-якого характеру необхідно звертатися до інтуїції, а не до розуму: його докази, навіть обґрунтовані і добре прораховані, виявляться марними. Події цього часу якнайкраще покажуть, що прорахувати всі чинники – неможливо, тому треба звертати увагу на свій внутрішній голос: те, що ми називаємо передчуттям, можемо спрямувати нас у потрібному – та безпечному для нас – напрямку.

Скорпіон

Скорпіонам, незважаючи на п'ятницю, можна і потрібно замахуватися на серйозні проєкти у всіх сферах життя. Пріоритетною, звичайно ж, виявиться професійна сфера, де ймовірні нові – в усіх сенсах вигідні – проєкти та великі грошові виплати, але це не означає, що на інші сторони життя можна не звертати уваги. У фокусі доленосних факторів у цьому випадку перебуватимуть ті напрями, які найбільш важливі для представника знака в цей час – наприклад, ремонт чи будівництво нового житла.

Читайте також: