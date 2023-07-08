Бабусина помада: три відтінки, які додають віку

Не всі кольори помади можна, як-то кажуть, пронести через усе життя. Деякі відтінки можуть візуально додати вам віку, тому варто від них відмовитися.

Як вибрати колір помади у зрілому віці, щоб відтінок не зістарював, а, навпаки, освіжав, візажист розповів The Express.

Експерт із краси назвав три кольори губної помади, яку потрібно негайно викинути, оскільки вони візуально додають віку.

Все, що колись прикрашало, з часом потребує перегляду

Чи то ненав'язливий нюд, чи класичний яскраво-червоний, — помада миттєво пов'язує макіяж воєдино і завершує образ.

Однак те, що колись було модним відтінком, актуальним у ваші від 20-ти до 30-ти років, тепер на зрілому обличчі може мати не дуже гармонійний вигляд.

Що таке "зрілі губи"

Коли ми говоримо про зрілі губи, ми маємо на увазі губи жінок віком 50 років і більше. Зазвичай до 50-ти років у губах зменшується кількість колагену, контур змащується, з'являються тонкі вертикальні зморшки навколо рота.

До 70-ти років губи вже можуть стати зморшкуватими і помітно витончитися.

Які кольори помади зістарюють

За словами експерта, за рідкісним винятком, усіх переважно зістарюють яскраві, темні або червоні помади.

Ви можете вибрати яскраву помаду, щоб заявити про себе, однак ці кольори, найімовірніше, додадуть років вашій зовнішності. Річ у тому, що яскрава, темна або дуже червона помада може привернути більше небажаної уваги до вашого рота, зморшок, зубів і лінії підборіддя, ніж вам би хотілося.

Який колір помади освіжає

Є низка відтінків, які мають протилежний ефект, вони, навпаки, освіжають та надають обличчю молодшого вигляду.

Вибирайте м'якішу за кольором помаду, наприклад, світло-рожеву. Також вам варто ретельно стежити за тим, щоб усі кольори у вашому макіяжі гармонували між собою.

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