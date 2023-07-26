Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

У цій добірці ви знайдете кілька цікавих ідей, які доповнюватимуть ваші літні образи.

Розглядаючи манікюрні тренди, можна сміливо сказати, що французький манікюр абсолютно ніколи не виходить з моди, і в кожному сезоні з'являються нові його інтерпретації. Цього літа майстри пропонують звернути увагу на подібний манікюр теж, але робити його не класичним білим кольором, а яскравими. Як декор часто використовують квіти та абстракцію.

Нижче ми зібрали кілька ідей із сучасним французьким манікюром, який вам точно сподобається.

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