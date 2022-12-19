Топ-5 простих зачісок на свята

У цій добірці ви знайдете кілька оригінальних ідей для святкового образу, який можете повторити самостійно.

До Різдва і Нового року залишилося зовсім мало часу, тому потрібно починати придумувати який ви будете мати вигляд. Щоб образ був завершеним, до вбрання потрібна лаконічна і стильна зачіска, яка буде підтримувати стилістику святкового аутфіта. Спробуйте поекспериментувати з пучком, косою і хвостиком. Також можна зробити просте плетіння, адже воно завжди матиме виграшний вигляд. Але радимо під час вибору укладання все ж орієнтуватися на довжину волосся, сукню і форму обличчя.

Звичайно, кожен образ індивідуальний, але ми зібрали для вас топ-5 простих варіантів укладання, які ви зможете повторити самостійно.

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