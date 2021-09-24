Грибний жульєн в кошиках

Осінь повноправно вступає в свої права, дощами сповіщаючи про прихід. А це значить, що наближається грибна пора, і навіть якщо грибів буде не так багато, як хотілося б, завжди можна підібрати відповідний рецепт.

Якщо тихе полювання вдалася, гриби можна засолити, замаринувати, заморозити, насмажити повну сковороду, щоб вистачило і собі, і друзів на вечерю запросити.

Якщо ж вам не пощастило принести повний козуб, а ви прикрили грибами лише його дно, не засмучуйтеся. Приготуйте картопляні зрази з грибами або жульєн.

Жульєн можна запекти в одній великій формі або горщиках, але його прийнято готувати порційно, для чого прекрасно підходять кокотниці. Оскільки вони є далеко не на кожній кухні, використовуйте для подавання тарталетки або воловани. Якщо ж і їх не виявилося, а возитися з тістом немає ні часу, ні сил, вчиніть простіше, зробіть кошики з звичайного багета.

Інгредієнти:

1 багет

250 г грибів

1 цибулина

1 склянка молока

150 мл 20% -х вершків

150 г твердого сиру

2 столові ложки сметани

2 зубки часнику

олія

чорний мелений перець

сіль

Приготування

Очищені гриби відварити, відцідити, нарізати невеликими шматочками і обсмажити на олії.

Коли вся рідина випарується, додати подрібнену цибулину і часник і смажити ще 5-7 хвилин. Потім влити вершки, посолити, поперчити, трохи загасити, додати половину норми натертого на тертці сиру і добре вимішати.

Багет нарізати скибочками шириною 3-4 см, вмочити кожен в молоці, обережно відтиснути і викласти на змащене олією деко. Акуратно притиснувши м'якуш, зробити в центрі кожної скибочки поглиблення і сформувати таким чином кошичок.

Підготовлені кошички наповнити грибним фаршем, поверх нього покласти трохи сметани, притрусити тертим сиром і запікати за 180 °С до утворення рум'яної скоринки.

На замітку

Гриби використовуйте будь-які: лісові, печериці, гливи. Найсмачніший жульєн виходить з лісовими грибами, особливо трубчастими.

Взимку можна використовувати сухі гриби, попередньо замочивши їх.

Печериці і гливи перед приготуванням відварювати не слід.

Замість багета для кошичків можна використовувати булочки для гамбургерів, зрізавши з них верхівки.

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