Грибний жульєн в кошиках

Осінь повноправно вступає в свої права, дощами сповіщаючи про прихід. А це значить, що наближається грибна пора, і навіть якщо грибів буде не так багато, як хотілося б, завжди можна підібрати відповідний рецепт.
Якщо тихе полювання вдалася, гриби можна засолити, замаринувати, заморозити, насмажити повну сковороду, щоб вистачило і собі, і друзів на вечерю запросити.
Якщо ж вам не пощастило принести повний козуб, а ви прикрили грибами лише його дно, не засмучуйтеся. Приготуйте картопляні зрази з грибами або жульєн.
Жульєн можна запекти в одній великій формі або горщиках, але його прийнято готувати порційно, для чого прекрасно підходять кокотниці. Оскільки вони є далеко не на кожній кухні, використовуйте для подавання тарталетки або воловани. Якщо ж і їх не виявилося, а возитися з тістом немає ні часу, ні сил, вчиніть простіше, зробіть кошики з звичайного багета.
Інгредієнти:
- 1 багет
- 250 г грибів
- 1 цибулина
- 1 склянка молока
- 150 мл 20% -х вершків
- 150 г твердого сиру
- 2 столові ложки сметани
- 2 зубки часнику
- олія
- чорний мелений перець
- сіль
Приготування
Очищені гриби відварити, відцідити, нарізати невеликими шматочками і обсмажити на олії.
Коли вся рідина випарується, додати подрібнену цибулину і часник і смажити ще 5-7 хвилин. Потім влити вершки, посолити, поперчити, трохи загасити, додати половину норми натертого на тертці сиру і добре вимішати.
Багет нарізати скибочками шириною 3-4 см, вмочити кожен в молоці, обережно відтиснути і викласти на змащене олією деко. Акуратно притиснувши м'якуш, зробити в центрі кожної скибочки поглиблення і сформувати таким чином кошичок.
Підготовлені кошички наповнити грибним фаршем, поверх нього покласти трохи сметани, притрусити тертим сиром і запікати за 180 °С до утворення рум'яної скоринки.
На замітку
Гриби використовуйте будь-які: лісові, печериці, гливи. Найсмачніший жульєн виходить з лісовими грибами, особливо трубчастими.
Взимку можна використовувати сухі гриби, попередньо замочивши їх.
Печериці і гливи перед приготуванням відварювати не слід.
Замість багета для кошичків можна використовувати булочки для гамбургерів, зрізавши з них верхівки.
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