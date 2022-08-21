Фаршировані баклажани: класичний рецепт

Баклажани можна фарширувати м'ясом, рисом, овочами і навіть пастою, але найвдаліший варіант фаршу — це баранина.

Фаршировані бараниною баклажани у східному стилі стануть окрасою літнього столу. Але, якщо ви не любите баранину, можете замінити її іншим м'ясом або зробити мікс із різних його видів.

Складові

баклажани — 4 невеликі шт.

оливкова олія — 4 ст.л.

часник — 1 зубчик

сіль та перець за смаком

Для начинки

цибулина 1 велика

оливкова олія — 3 ст.л.

фарш із баранини — 400г

сіль 1 чайна ложка

суміш спецій для баранини – 1 ст.л.

мелена кориця – 1 ч.л.

мелена куркума – половина ч. л

томатне пюре-2 ст. л

Для посипання

помідори чері — 10-12 шт

фета – 80 г

петрушка чи кінза

Приготування

Розігрійте духовку до 200 °С. Розріжте баклажани навпіл. Маленьким ножем надріжте м'якоть баклажанів навхрест, намагаючись не прорізати шкірку. Змішайте оливкову олію з розчавленим або подрібленим часником, сіллю та перцем і змастіть м'якоть баклажанів. Запікайте баклажани зрізом вгору протягом 15-20 хвилин або доти, поки середина не стане золотистою і м'якою. Вийміть із духовки.

Нарізану кубиками цибулю смажте в масні до золотистого кольору. Додайте фарш з баранини та сіль і смажте на сильному вогні, додайте спеції та готуйте ще 3-4 хвилини. Додайте томатне пюре та 4 столові ложки води, продовжуйте помішувати на вогні ще 3 хвилини.

Викладіть фарш на човники зі смажених баклажанів. Зверху покладіть половинки помідорів та розкрошену фету та поверніть у духовку на 10 хвилин. Перед подачею посипати зеленню.

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