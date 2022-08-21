Фаршировані баклажани: класичний рецепт

Баклажани можна фарширувати м'ясом, рисом, овочами і навіть пастою, але найвдаліший варіант фаршу — це баранина.
Фаршировані бараниною баклажани у східному стилі стануть окрасою літнього столу. Але, якщо ви не любите баранину, можете замінити її іншим м'ясом або зробити мікс із різних його видів.
Складові
- баклажани — 4 невеликі шт.
- оливкова олія — 4 ст.л.
- часник — 1 зубчик
- сіль та перець за смаком
Для начинки
- цибулина 1 велика
- оливкова олія — 3 ст.л.
- фарш із баранини — 400г
- сіль 1 чайна ложка
- суміш спецій для баранини – 1 ст.л.
- мелена кориця – 1 ч.л.
- мелена куркума – половина ч. л
- томатне пюре-2 ст. л
Для посипання
- помідори чері — 10-12 шт
- фета – 80 г
- петрушка чи кінза
Приготування
Розігрійте духовку до 200 °С. Розріжте баклажани навпіл. Маленьким ножем надріжте м'якоть баклажанів навхрест, намагаючись не прорізати шкірку. Змішайте оливкову олію з розчавленим або подрібленим часником, сіллю та перцем і змастіть м'якоть баклажанів. Запікайте баклажани зрізом вгору протягом 15-20 хвилин або доти, поки середина не стане золотистою і м'якою. Вийміть із духовки.
Нарізану кубиками цибулю смажте в масні до золотистого кольору. Додайте фарш з баранини та сіль і смажте на сильному вогні, додайте спеції та готуйте ще 3-4 хвилини. Додайте томатне пюре та 4 столові ложки води, продовжуйте помішувати на вогні ще 3 хвилини.
Викладіть фарш на човники зі смажених баклажанів. Зверху покладіть половинки помідорів та розкрошену фету та поверніть у духовку на 10 хвилин. Перед подачею посипати зеленню.
Читайте також:
- Курка гриль у тайському стилі: рецепт маринаду та соусу
- Огірок фарширований салатом з тунця: рецепт ефектної закуски
- Капоната: сицилійський рецепт кисло-солодкого рагу з баклажанів