Італійські сендвічі-роли: оригінальний рецепт

Щоб приготувати звичайний сендвіч, багато часу не потрібно. Але, якщо витратити додаткових 15 хвилин і зробити італійський сендвіч у вигляді ролу з тонкого коржика, може вийти дуже цікава та ефектна закуска.

Італійський сендвіч у вигляді рола – це прекрасна закуска, яка прикрасить будь-яке свято чи барбекю. Дуже важливо підібрати тонкий коржик (можна взяти лист лаваша) і ароматну салямі та пепероні.

Складники

майонез – 3 ст. л.

діжонська гірчиця – 3 ст. л.

тонкі коржі — 3 шт.

нарізана салямі — 200 г

нарізана пепероні — 200 г

прошуто — 200 г

капуста калі — 6 великих листів

тонко нарізаний сир (краще проволоне) — 200 г

смажений червоний перець — 200 г

Приготування

1. У невеликій мисці змішайте майонез та гірчицю.

2. Нагрійте велику сковороду на середньому вогні. Злегка підсмажте на ній кожен коржик.

3. Поступово розподіліть 2 столові ложки майонезної суміші по кожному коржі.

4. Розкладіть салямі, пепероні, прошуто, капусту, сир і смажений червоний перець на кожен коржик.

5. Загорніть кожен коржик у спіраль і поставте охолодити протягом 15 хвилин.

6. Наріжте рулети на шматочки товщиною 2 дюйми. Подавайте негайно або загорніть плівку і поставте в холодильник на добу перед подаванням на стіл.

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