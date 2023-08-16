Італійські сендвічі-роли: оригінальний рецепт

Щоб приготувати звичайний сендвіч, багато часу не потрібно. Але, якщо витратити додаткових 15 хвилин і зробити італійський сендвіч у вигляді ролу з тонкого коржика, може вийти дуже цікава та ефектна закуска.
Італійський сендвіч у вигляді рола – це прекрасна закуска, яка прикрасить будь-яке свято чи барбекю. Дуже важливо підібрати тонкий коржик (можна взяти лист лаваша) і ароматну салямі та пепероні.
Складники
майонез – 3 ст. л.
діжонська гірчиця – 3 ст. л.
тонкі коржі — 3 шт.
нарізана салямі — 200 г
нарізана пепероні — 200 г
прошуто — 200 г
капуста калі — 6 великих листів
тонко нарізаний сир (краще проволоне) — 200 г
смажений червоний перець — 200 г
Приготування
1. У невеликій мисці змішайте майонез та гірчицю.
2. Нагрійте велику сковороду на середньому вогні. Злегка підсмажте на ній кожен коржик.
3. Поступово розподіліть 2 столові ложки майонезної суміші по кожному коржі.
4. Розкладіть салямі, пепероні, прошуто, капусту, сир і смажений червоний перець на кожен коржик.
5. Загорніть кожен коржик у спіраль і поставте охолодити протягом 15 хвилин.
6. Наріжте рулети на шматочки товщиною 2 дюйми. Подавайте негайно або загорніть плівку і поставте в холодильник на добу перед подаванням на стіл.
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