Ліниві голубці: простий рецепт улюбленої страви

Коли хочеться голубців, а часу на їхнє приготування немає, виручить лінивий варіант приготування цієї страви. Їх не потрібно загортати і відварювати капустяне листя.
Ліниві голубці готуються у вигляді котлет з капусти, м'ясного фаршу та рису та запікаються в томатному соусі.
Складники
- фарш – 400 г;
- капуста – 300 г;
- рис – 0,5 склянки;
- яйце – 1 шт.;
- цибуля ріпчаста – 1 шт.;
- морква – 1 шт.;
- перець чорний мелений;
- сіль.
Для соусу:
- томатна паста – 2 ст. л.;
- вода – 1 склянка;
- цукор – 1 ч. л.;
- сіль.
Приготування
Капусту дрібно наріжте.
Рис помийте і відваріть на невеликому вогні до 10 хвилин.
Цибулю очистіть, дрібно наріжте. Моркву очистіть та натріть на середній тертці.
У м'ясний фарш додайте капусту, яйце, відварений рис, моркву, цибулю, перець та сіль. Добре перемішайте.
Томатну пасту розведіть водою. Додайте цукор та сіль.
З фаршу мокрими руками формуйте ліниві голубці у вигляді котлет. Покладіть у форму для запікання. Залийте томатним соусом. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 50 хвилин.
Поради
Для голубців використовуйте будь-який фарш.
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