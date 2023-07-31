Ліниві голубці: простий рецепт улюбленої страви

Коли хочеться голубців, а часу на їхнє приготування немає, виручить лінивий варіант приготування цієї страви. Їх не потрібно загортати і відварювати капустяне листя.

Ліниві голубці готуються у вигляді котлет з капусти, м'ясного фаршу та рису та запікаються в томатному соусі.

Складники

фарш – 400 г;

капуста – 300 г;

рис – 0,5 склянки;

яйце – 1 шт.;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

перець чорний мелений;

сіль.

Для соусу:

томатна паста – 2 ст. л.;

вода – 1 склянка;

цукор – 1 ч. л.;

сіль.

Приготування

Капусту дрібно наріжте.

Рис помийте і відваріть на невеликому вогні до 10 хвилин.

Цибулю очистіть, дрібно наріжте. Моркву очистіть та натріть на середній тертці.

У м'ясний фарш додайте капусту, яйце, відварений рис, моркву, цибулю, перець та сіль. Добре перемішайте.

Томатну пасту розведіть водою. Додайте цукор та сіль.

З фаршу мокрими руками формуйте ліниві голубці у вигляді котлет. Покладіть у форму для запікання. Залийте томатним соусом. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 50 хвилин.

Поради

Для голубців використовуйте будь-який фарш.

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