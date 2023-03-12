Простий рецепт яблучного пирога

Це практично шарлотка, але готується ще швидше.

Це надзвичайно простий у приготуванні і дуже смачний яблучний пиріг, який стане частим гостем на вашому столі і у будні, і у свята. Чудово такий десерт смакує з чашкою чаю чи кави, також його можна подавати із кулькою морозива.

Інгредієнти:

яблука - 300 г

яйця - 3 шт.

розпушувач тіста - 0,5 ч. л.

борошно

вершкове масло

цукор - 1 скл.

Приготування:

Яйця перетріть із цукром, додайте розпушувач та стільки борошна, щоб тісто нагадувало за консистенцією густу сметану.

Яблука помийте і почистіть від серединок. Шкірку зрізайте за бажанням.

Змастіть пательню (без пластикових елементів) вершковим маслом, підігрійте та викладіть на неї порізані скибками яблука.

Залийте яблука тістом і поставте до духовки. Випікайте 20-30 хвилин. Готовність пирога перевірте дерев'яною шпажкою - вона має вийти із нього сухою.

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