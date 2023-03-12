Простой рецепт яблочного пирога

Это практически шарлотка, но готовится еще быстрее.
Это очень простой в приготовлении и очень вкусный яблочный пирог, который станет частым гостем на вашем столе и в будни, и в праздники. Прекрасно такой десерт сочетается с чашкой чая или кофе, также его можно подавать с шариком мороженого.
Ингредиенты:
- яблоки - 300 г
- яйца - 3 шт.
- разрыхлитель теста - 0,5 ч. л.
- мука
- сливочное масло
- сахар - 1 ст.
Приготовление:
Яйца перетрите с сахаром, добавьте разрыхлитель и столько муки, чтобы тесто напоминало по консистенции густую сметану.
Яблоки помойте и очистите от серединок. Кожуру срезайте по желанию.
Смажьте противень (без пластиковых элементов) сливочным маслом, подогрейте и выложите на него порезанные дольками яблоки.
Залейте яблоки тестом и поставьте в духовку. Выпекайте 20-30 минут. Готовность пирога проверьте спичкой - она должна выйти из него сухой.
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