Рецепт лінивих сосисок у тісті

Сосиска в тісті вважається німецьким винаходом.
У Німеччині цю страву називають Würstchen im Schlafrock, що буквально означає "сосиска в халаті". Традиційно тонкі ковбаски загортають у листкове або дріжджове тісто і запікають у духовці, однак з'явилися й більш прості варіації приготування цієї нехитрої закуски. Сьогодні поділюся з вами рецептом сосиски в тісті з тостового хліба. Для цієї страви бажано обирати м'який хліб, щоб він не кришився під час згортання.
Інгредієнти:
- 2 яйця
- 9 сосисок
- 9 скибочок тостового хліба
- 100 г плавленого сиру
- 50 г вершкового масла
- перець
- сіль
Покроковий рецепт:
1. На кожному шматочку обрізаємо запечену скоринку з усіх чотирьох боків і трохи приминаємо качалкою. Так майбутня "обгортка" для сосиски стає тоншою і легше скручується.
2. Шматочок трохи розкатаного хліба змащуємо невеликою кількістю плавленого сиру, кладемо на край сосиску і звертаємо трубочкою, повністю загортаючи її.
3. У тарілку вбиваємо яйця, додаємо дрібку солі і перчимо за смаком. Збиваємо суміш виделкою. Опускаємо в неї загорнуту в хліб сосиску.
4. Смажимо ліниві сосиски в тісті на вершковому маслі і перевертаємо, щоб вони зарум'янилися з усіх боків. Подавати до столу можна з кетчупом або гірчицею. Також як соус до сосисок у хлібі підійде сметана з дрібно посіченим кропом і зубчиком часнику.
Відеоверсія рецепту:
Смачного!
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