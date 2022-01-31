Рецепт лінивих сосисок у тісті

Сосиска в тісті вважається німецьким винаходом.

У Німеччині цю страву називають Würstchen im Schlafrock, що буквально означає "сосиска в халаті". Традиційно тонкі ковбаски загортають у листкове або дріжджове тісто і запікають у духовці, однак з'явилися й більш прості варіації приготування цієї нехитрої закуски. Сьогодні поділюся з вами рецептом сосиски в тісті з тостового хліба. Для цієї страви бажано обирати м'який хліб, щоб він не кришився під час згортання.

Інгредієнти:

2 яйця

9 сосисок

9 скибочок тостового хліба

100 г плавленого сиру

50 г вершкового масла

перець

сіль

Покроковий рецепт:

1. На кожному шматочку обрізаємо запечену скоринку з усіх чотирьох боків і трохи приминаємо качалкою. Так майбутня "обгортка" для сосиски стає тоншою і легше скручується.

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2. Шматочок трохи розкатаного хліба змащуємо невеликою кількістю плавленого сиру, кладемо на край сосиску і звертаємо трубочкою, повністю загортаючи її.

3. У тарілку вбиваємо яйця, додаємо дрібку солі і перчимо за смаком. Збиваємо суміш виделкою. Опускаємо в неї загорнуту в хліб сосиску.

4. Смажимо ліниві сосиски в тісті на вершковому маслі і перевертаємо, щоб вони зарум'янилися з усіх боків. Подавати до столу можна з кетчупом або гірчицею. Також як соус до сосисок у хлібі підійде сметана з дрібно посіченим кропом і зубчиком часнику.

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

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