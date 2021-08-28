Рецепт ленивых сосисок в тесте

Сосиска в тесте считается немецким изобретением.

В Германии это блюдо называют Würstchen im Schlafrock, что буквально означает "сосиска в халате". Традиционно тонкие колбаски заворачивают в слоеное или дрожжевое тесто и запекают в духовке, однако появились и более простые варианты приготовления этой нехитрой закуски. Сегодня поделюсь с вами рецептом сосисок в тесте из тостового хлеба. Для этого блюда желательно выбирать мягкий хлеб, чтобы он не крошился при сворачивании.

Ингредиенты:

2 яйца

9 сосисок

9 ломтиков тостового хлеба

100 г плавленого сыра

50 г сливочного масла

перец

соль

Пошаговый рецепт:

1. На каждом куске хлеба обрезаем запеченную корочку со всех четырех сторон и немного приминают скалкой. Так будущая "обертка" для сосиски становится тоньше и легче скручивается.

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2. Кусочек немного раскатанного хлеба смазываем небольшим количеством плавленого сыра, кладем на край сосиску и сворачиваем трубочкой, полностью заворачивая ее.

3. В тарелку разбиваем яйца, добавляем щепотку соли и перчим по вкусу. Взбиваем смесь вилкой. Опускаем в нее завернутую в хлеб сосиску.

4. Жарим ленивые сосиски в тесте на сливочном масле и переворачиваем, чтобы они зарумянились со всех сторон. Подавать к столу можно с кетчупом или горчицей. Также в качестве соуса к сосискам в хлебе подойдет сметана с мелко рубленным укропом и зубчиком чеснока.

Видеоверсия рецепта:

Приятного аппетита!

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